Sorsi di benessere – Tisana alla moringa, elisir di salute ed energia

16 Febbraio 2025

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – La moringa è un superfood ricco di proprietà benefiche: aiuta il metabolismo, depura l’organismo e dona energia. Ottima come tisana o in smoothie, è un toccasana naturale. Angelica Amodei ci mostra come utilizzarla nella nuova puntata di Sorsi di Benessere.

sat/mrv