Sostenibilità e innovazione, Pmi chiedono incentivi efficienti

26 Aprile 2024

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – Per le piccole e medie imprese sostenibilità e innovazione tecnologica devono essere un investimento e non un costo, e per questo è necessario anche un sistema efficiente di incentivi. Ne ha parlato Guido D’Amico, Presidente di Confimprese Italia, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy.

sat/mrv