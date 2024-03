Stadi, Spada “Spero in un bel progetto per San Siro”

Marzo 14, 2024

Your browser does not support the video tag.

​ MILANO (ITALPRESS) – “Non ho visto il progetto: non deve convincere me ma le squadre. Io mi auguro che sia un bel progetto: sono sempre stato un sostenitore di San Siro perché è la storia del calcio”. Così il presidente di Assolombarda Alessandro Spada a margine dell’edizione 2024 degli Awards dell’associazione commentando con i giornalisti l’ipotesi di ristrutturazione dello stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro, a Milano.

xh7/sat/gtr