Stellantis, Spera “Da incontro con Tavares prospettive concrete”

27 Maggio 2024

Your browser does not support the video tag.

​ TORINO (ITALPRESS) – “Dal confronto con Tavares sono emerse prospettive concrete”. Lo ha detto il Segretario Nazionale dell’UGL Metalmeccanici, Antonio Spera che ha preso parte all’incontro unitamente a Ciro Marino, Componente della Segreteria Nazionale della Federazione.

xb2/mgg