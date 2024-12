Suzuki Jimny, ecco i prezzi della nuova serie limitata

13 Dicembre 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Suzuki ha reso noti i prezzi della sua nuova Jimny Mata. Costerà 33.900 euro. La Mata è un’edizione speciale della Jimny, un oggetto da collezione che offre agli appassionati un oggetto da collezione unico ed esclusivo. Sarà disponibile in tiratura limitata, in soli 150 esemplari numerati. La Mata si distingue per lo stile elegante seppur con un cuore avventuroso, pronta ad affrontare sia le sfide cittadine che quelle in offroad puro. È riconoscibile per la sua livrea bicolore color argento Siberia metallizzato, in contrasto con il tetto, i montanti e il cofano in Matt Black. La griglia frontale ha uno stile vintage, con una protezione anteriore che si lega al paraurti. Le protezioni in alluminio per differenziale e sottoscocca preservano invece i componenti meccanici sui terreni più impervi. Presenti anche paraspruzzi in gomma anteriori e posteriori contro fango, acqua e detriti, una copertura rigida per la ruota di scorta e cerchi in lega dal design sportivo. La vettura viene fornita con un secondo set di cerchi per l’utilizzo di pneumatici invernali o specialistici.Negli interni spicca lo schermo touch HD da 7 pollici con l’integrazione di Apple Car Play e Android Auto, completo di radio Pioneer. La retrocamera facilita le manovre in fase di parcheggio e negli spazi stretti. Nella ricca dotazione di serie anche le tendine parasole posteriori e il tappeto in gomma per il vano bagagli. Jimny Mata adotta la trazione integrale 4WD Allgrip Pro per scaricare a terra la coppia erogata dal motore 1.5 a benzina da 102 cavalli. La trazione è posteriore ma è possibile inserire anche in movimento le quattro ruote motrici sui terreni a bassa aderenza e, fermandosi, le marce ridotte.

tvi/gtr