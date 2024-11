Taekwondo, Cito “La Fita sarà sempre più inclusiva”

3 Novembre 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “Poter riscontrare che c’è una risposta così grande di tutte le associazioni è davvero emozionante e non fa altro che aumentare il senso di responsabilità nei confronti del movimento. Sono contento dell’atmosfera che c’era, il piacere di partecipare all’assemblea. Ho sentito il piacere delle associazioni a partecipare alla crescita della federazione, che è una crescita importante”. Così Angelo Cito a margine dell’assemblea che lo ha confermato alla guida della Fita per il terzo mandato consecutivo. Riguardo i progetti e gli obiettivi futuri, Cito ha aggiunto: “Un’attenzione particolare deve essere rivolta al rendere la federazione sempre più inclusiva. Una federazione che fa bene il proprio lavoro ha la grande responsabilità di soddisfare sia gli aspetti sportivi che quelli

che riguardano la crescita degli atleti. La mia federazione l’ho sempre vista in questo modo, ancor di più oggi visti i tempi che stiamo passando. Sono gesti che la federazione può fare, come quella di accogliere gli atleti ucraini, iraniani, l’atleta afghana: questo vale più di un milioni di parole, sono i fatti – ha sottolineato Cito -. Questo è di grande esempio, rendere la

federazione sempre più un ambiente dove si insegnano i valori dello sport e dello stare insieme”.

spf/gm