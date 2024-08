Tajani “Da Italia e Svizzera impegno comune per la pace”

12 Agosto 2024

​ LOCARNO (SVIZZERA) (ITALPRESS) – “Tra Italia e Svizzera c’è un comune impegno per costruire la pace, bisogna lavorare perché le porte della diplomazia rimangano sempre aperte”. Lo dice il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a Locarno, dopo avere firmato una dichiarazione congiunta con il capo del Dipartimento federale degli Affari Esteri svizzero, Ignazio Cassis.

sat/gtr