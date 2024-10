Tajani “Faremo di tutto per abbassare le tasse”

25 Ottobre 2024

​ GENOVA (ITALPRESS) – “Io mi auguro che ci siano risultati positivi dal concordato preventivo, così in Parlamento potremo migliorare la manovra, vedremo quali saranno gli spazi. Faremo tutto ciò che serve a ridurre la pressione fiscale e a ridurre le tasse il più possibile, dipende molto dal concordato preventivo”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a Genova dopo la consegna del primo camion del progetto “Food for Gaza”.

