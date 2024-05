Tajani “Sulla giustizia ottenuto un successo straordinario”

29 Maggio 2024

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – “Finalmente siamo arrivati a una riforma che va nella direzione della tutela degli interessi dei cittadini, un processo equo, con accusa e difesa sullo stesso piano, con l’esaltazione del ruolo del giudice terzo. Quindi non è assolutamente contro la magistratura ma anzi esalta il ruolo del magistrato giudicante”, ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di un’iniziativa organizzata dalla Cisl.

xc3/ads/gtr