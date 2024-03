Teramo, sequestrato impianto di demolizione abusivo

Marzo 14, 2024

Your browser does not support the video tag.

​ TERAMO (ITALPRESS) – Finanzieri della Compagnia di Giulianova, in sinergia con i colleghi del Gruppo di Teramo, hanno individuato e posto sotto sequestro una vasta area privata di 8500 mq, apparentemente adibita a deposito di autoveicoli. All’interno della stessa, oltre a più di 100 mezzi presenti, sono state individuate numerose auto in disuso e pezzi di ricambio stoccati in un deposito fatiscente adibito anche ad autofficina, il tutto in assenza delle autorizzazioni necessarie per legge e nella piena violazione delle previste misure a tutela dell’ambiente. In particolare, le Fiamme Gialle hanno rinvenuto in chiaro stato di abbandono sul terreno pneumatici, batterie, olio esausto, vernici per auto nonché rifiuti di diversa natura. (ITALPRESS)

trl/gsl