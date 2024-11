Terna, inaugurata la terza edizione del master Tyrrhenian Lab

13 Novembre 2024

​ PALERMO (ITALPRESS) – Al via la terza edizione del Master “Digitalizzazione del sistema elettrico per la transizione energetica” promosso da Terna in collaborazione con le Università di Cagliari, Palermo e Salerno nell’ambito del Tyrrhenian Lab, progetto per il quale l’azienda ha previsto un investimento complessivo di 100 milioni di euro dal 2022 al 2026. Il Tyrrhenian Lab ha l’obiettivo di istituire un centro di formazione di eccellenza distribuito nelle sedi delle tre città in cui approderanno i cavi del Tyrrhenian Link, l’elettrodotto sottomarino di Terna che unirà la Campania, la Sicilia e la Sardegna. Una volta terminato il Master, della durata di un anno, i 19 studenti selezionati con il supporto dell’Università saranno assunti da Terna in qualità di esperti di algoritmi e modelli per il Mercato Elettrico, sistemi di analisi e regolazione degli apparati di campo e sistemi di Automazione di Stazione. “Un modello vincente da estendere e replicare anche in altre sedi in Italia e all’estero”, ha sottolineato l’amministratore delegato e direttore generale di Terna, Giuseppina Di Foggia, secondo cui il Master Tyrrhenian Lab “si conferma un’opportunità formativa di alto livello accademico per le nuove generazioni e per i professionisti del settore elettrico che entreranno a far parte del Gruppo Terna e saranno protagonisti del futuro dell’energia”. L’inaugurazione del Master è avvenuta con un evento organizzato in contemporanea nei tre atenei coinvolti. A Palermo era presente il prorettore vicario, Enrico Napoli.

