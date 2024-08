Terna trapianta 20 mila talee di Cymodocea nodosa nel mare siciliano

5 Agosto 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Terna ha avviato in Sicilia il trapianto sperimentale di Cymodocea nodosa, pianta acquatica autoctona del Mar Mediterraneo che svolge un’azione di protezione della linea di costa dall’erosione e di difesa della biodiversità, oltre che di cattura della CO2. Circa 20.000 talee saranno riposizionate in tre aree di 1200 metri quadri complessivi, a una profondità di 10 metri, in prossimità dell’approdo di Fiumetorto, a Termini Imerese, nel Palermitano. L’intervento rientra nel quadro delle attività ambientali associate alla realizzazione del doppio collegamento sottomarino “Tyrrhenian Link” tra Campania, Sicilia e Sardegna.

fsc/gsl