Terrorismo, un arresto a Bergamo per proselitismo sul web

4 Ottobre 2024

​ BERGAMO (ITALPRESS) – È in corso, a Bergamo, un’operazione antiterrorismo della polizia di Stato. La complessa attività d’indagine, coordinata dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Brescia, è stata condotta dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione/Ucigos e dalle D.I.G.O.S. di Brescia e Bergamo. Un giovane è stato arrestato per attività di proselitismo sul web e sono in corso perquisizioni.

col3/gtr