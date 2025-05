Tg Economia – 9/5/2025

9 Maggio 2025

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Produzione industriale ancora in calo su base annua

– Ue, più controlli sugli investimenti esteri

– Il turismo italiano vale il 14% del Pil

– Dipendenti pubblici, in arrivo buste paga più pesanti

sat/gsl