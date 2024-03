Tommasoli “La democrazia alla super sfida del 2024”

Marzo 15, 2024

​ NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Massimo Tommasoli è tra i maggiori esperti mondiali sullo stato della democrazia e dal Palazzo di Vetro dell’ONU ai microfoni dell’Italpress fa un’analisi del “super ciclo elettorale” del 2024. Il direttore dei programmi globali del Think Tank IDEA, da New York sottolinea l’urgenza di salvaguardare l’integrità dei processi elettorali, per rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche. Il rinnovato duello tra Joe Biden e Donald Trump mette in luce sfide e opportunità: cosa abbiamo imparato dai fatti del 6 gennaio 2021 a Washington?

(video di Stefano Vaccara)