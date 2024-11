Transizione energetica,Besseghini “Individuare traiettorie da seguire”

29 Novembre 2024

​ ROMA (ITALPRESS) -“La componente temporale è fondamentale perché è implicito che la transizione debba avvenire in un determinato periodo di tempo. Sappiamo, naturalmente, che si tratta di tempi lunghi, con processi difficili da attivare e da mantenere nel tempo. Però dobbiamo darci delle traiettorie da seguire nell’evoluzione. Una visione complessiva che dobbiamo tenere sempre presente”. Lo ha detto Stefano Besseghini, presidente Arera, a margine del convegno di Confindustria Energia dal titolo “La sostenibilità della transizione energetica: la capacità di un sistema di fare sinergia”.

