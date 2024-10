Trapianti, Gruttadauria “Grandi progressi in Sicilia”

5 Ottobre 2024

Your browser does not support the video tag.

​ PALERMO (ITALPRESS) – Dal 6 all’8 ottobre Palermo ospiterà il 47° Congresso nazionale della società italiana dei trapianti d’organo e di tessuti.

“Siamo partiti da una media di donazioni intorno ai 15 donatori per milione di abitanti – afferma Salvatore Gruttadauria, presidente del 47mo Congresso Nazionale della SITO – e siamo arrivati a 30 donatori per milione di abitanti. Questo ha una ricaduta sul numero di trapianti eseguiti e numero di pazienti salvati e quindi sulla riduzione della mortalità in lista. E’ stato un successo per tutta la rete trapiantologica siciliana”.

f15/xd8/mgg/gtr