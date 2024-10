Traumi del volto, le nuove frontiere della chirurgia maxillo-facciale

10 Ottobre 2024

​ ROMA (ITALPRESS)- Incidenti domestici, traumi sportivi, incidenti stradali ed episodi di violenza hanno reso di fondamentale importanza gli interventi di ricostruzione del volto. Il 60% di questi interventi riguarda pazienti sotto i 30 anni. Sono alcuni dei dati emersi nel corso del 27mo Congresso della European Association for Cranio Maxillo Facial Surgery, che si è tenuto a Roma alla presenza di tremila specialisti di oltre cento Paesi. A guidare i lavori due italiani, i professor Manlio Galiè, e Valentino Valentini.

