Trenta imprese del Centro-Sud premiate da Intesa Sanpaolo

3 Dicembre 2024

​ NAPOLI (ITALPRESS) – È giunta all’ottava edizione l’iniziativa Women Value Company Intesa Sanpaolo, riconosciuta come categoria speciale del Premio Marisa Bellisario, presentata a Napoli. Un impegno verso la valorizzazione dell’imprenditoria femminile che Intesa Sanpaolo sostiene anche finanziariamente mettendo a disposizione un miliardo di euro attraverso le opportunità previste dal programma “Il tuo futuro è la nostra impresa”.

