Trofeo Lancia Rally4 HF, Franzetti”Per noi un percorso che ricomincia”

9 Maggio 2025

​ PALERMO (ITALPRESS) – “Siamo molto contenti di aver creato tutto questo, oggi è un giorno importante perché ci vede tornare alle corse dopo tanti anni con una vettura nella categoria Rally4 e in un trofeo che ha avuto grande successo: abbiamo sia piloti giovanissimi sia over 60, l’attrattività del Trofeo ha coinvolto anche profili importanti. È un percorso che ricomincia e mi piace che si riparta dalla Targa Florio: aiutiamo i giovani nel coltivare il loro sogno e diventare magari i miti del futuro”. Lo ha detto Eugenio Franzetti, direttore Lancia Corse, a margine della presentazione del Trofeo Lancia Rally4 Hf.

