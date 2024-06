Truffe a società di leasing nella Marca trevigiana, 30 denunciati

14 Giugno 2024

Your browser does not support the video tag.

​ TREVISO (ITALPRESS) – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso hanno scoperto e bloccato un gruppo delinquenziale, radicato nella marca trevigiana dal 2018, dedito alla commissione di truffe seriali ai danni delle società di leasing, denunciando 30 persone e accertando il coinvolgimento di 22 imprese con sedi operative tra le province di Bergamo, Brescia, Caserta, Chieti, Ferrara, Milano, Napoli, Padova, Rovigo, Roma, Salerno, Treviso e Venezia.

tvi/gtr