Trump a Zelensky “Stai scommettendo sulla terza guerra mondiale”

28 Febbraio 2025

​ WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Non sei in una buona posizione. Non hai le carte in questo momento. Con noi puoi avere le carte. Al momento stai giocando a carte. Stai scommettendo con la vita di milioni di persone. Stai scommettendo sulla Terza Guerra Mondiale. Stai scommettendo sulla Terza Guerra Mondiale. E quello che stai facendo è molto irrispettoso verso questo Paese”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ricevendo nello Studio Ovale della Casa Bianca l’omologo ucraino Volodymyr Zelensky.

sat/gtr

(Fonte video: Rapid Response 47)