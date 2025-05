Trump accoglie il premier canadese Carney alla Casa Bianca

6 Maggio 2025

​ WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il primo ministro canadese Mark Carney, fresco di vittoria alle elezioni, è stato accolto dal presidente statunitense Donald Trump alla Casa Bianca. I due leader sono entrati per un colloquio nello Studio Ovale dopo che Trump ha dichiarato di voler fare del Canada il 51° Stato dell’America, imponendo anche elevati dazi doganali contro un partner essenziale nella produzione di automobili e nella fornitura di petrolio, elettricità e altri beni.

