Turismo termale, Italcares protagonista alla Bit

11 Febbraio 2025

​ MILANO (ITALPRESS) – La promozione del Made in Italy nel settore del turismo medicale, l’importanza di fare rete tra le eccellenze e la necessità di fare formazione su competenze specifiche. Questi alcuni degli argomenti affrontati nel corso di un incontro alla BIT di Milano, ospitato dallo stand di Italcares, la prima piattaforma digitale italiana – ideata da Confindustria Federterme e cofinanziata dal ministero del Turismo – dedicata al turismo del benessere e medicale. Alla BIT Federterme ha confermato il suo ruolo di promozione di un turismo termale d’eccellenza con un sostegno costante agli operatori del territorio.

