Ue, arriva la riforma della Politica Agricola Comune

26 Aprile 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Il Parlamento Europeo, nell’ultima sessione plenaria a Strasburgo della legislatura, ha approvato la riforma della Politica Agricola Comune. Gli eurodeputati hanno dato il via libera al progetto di legge con le modifiche tecniche proposte dal Comitato speciale agricoltura del Consiglio e approvate dalla commissione per l’agricoltura del Parlamento. Il regolamento deve ora essere approvato dal Consiglio Europeo. La revisione della PAC modifica le norme relative a tre condizionalità ambientali alle quali gli agricoltori devono attenersi per ricevere finanziamenti. Fornisce inoltre maggiore flessibilità ai Paesi membri per concedere esenzioni dalle norme in caso di problemi nell’applicarle e in caso di calamità naturali. Le piccole aziende agricole di dimensioni inferiori a 10 ettari saranno esentate dai controlli e dalle sanzioni in caso di inosservanza di alcune norme. Gli Stati membri inoltre avranno più margine di manovra nell’applicazione del rapporto tra prato permanente e superficie agricola al di sopra del 5% rispetto al 2018.

sat/mrv