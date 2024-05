Ue, Bombardieri “Serve impegno diretto su transizione sociale”

16 Maggio 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Il rapporto sul futuro del Mercato Unico Europeo presentato da Enrico Letta “traccia un percorso di crescita e identifica degli obiettivi. Forse al documento va aggiunto quello che Letta non ba potuto scrivere, la parte ‘politica’: pensiamo che quelle indicazioni vadano accompagnate da una serie di misure che abbiamo già sperimentato nel recente passato, come il programma Sure o comunque un programma che sia in grado di finanziare la transizione sociale”. Lo ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, a margine dell’evento “Molto più di un mercato – Velocità, sicurezza e solidarietà”.

