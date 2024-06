Ue. Bonaccini “Togliere il diritto di veto ai singoli Stati membri”

23 Giugno 2024

​ NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Noi crediamo molto nell’Europa come dimensione non solo commerciale ma anche politica: per questo bisogna fare passi avanti per avere politiche comuni anche fiscali, di difesa, sociali, ambientali. L’Europa non può essere unita solo dalla moneta unica”. Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, intervistato dall’Italpress in occasione del via a New York del Summer Fancy Food, manifestazione dedicata alle specialità alimentari e alle innovazioni del settore.

(intervista di Stefano Vaccara)

