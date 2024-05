Ue, Bonino “Eliminare diritto di veto è priorità”

21 Maggio 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – “Se l’Europa non cambia le proprie regole con l’eliminazione del diritto di veto, può contare molto poco perché qualsiasi riforma sarebbe bloccata: immaginate un Consiglio europeo con 36 capi di Stato o ministri? Se non si parte dalla riforma della governance – ferma dal Trattato di Lisbona, ndr – nessun’altra politica sarà possibile”, Lo ha detto Emma Bonino, leader di +Europa che corre come capolista nella circoscrizione Italia Nord Ovest e Centro (e per seconda in quella per il Centro) con Stati Uniti d’Europa, intervenuta a The Watcher Poll il format di The Watcher Post.

(Fonte video: Utopia Studios)