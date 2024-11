Ue, Borchia “Commissione nasce sotto i peggiori auspici”

27 Novembre 2024

​ STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Questa Commissione europea parte sotto i peggiori auspici con un mandato politicamente molto debole visto che la soglia di 400 voti è lontana. Stamattina noi abbiamo sentito un discorso molto pieno di retorica da parte di von der Leyen, farcito di obiettivi che non sono stati raggiunti negli ultimi anni e che difficilmente questa compagine molto eterogenea raggiungerà”. Lo ha detto il capodelegazione della Lega al Parlamento europeo, Paolo Borchia, dopo il via libera della plenaria alla Commissione von der Leyen bis.

