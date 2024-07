Ue, Borchia “Sostenibilità non pregiudichi l’economia”

5 Luglio 2024

​ BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Riteniamo che sia possibile una sostenibilità che non pregiudichi eccessivamente l’economia”. Lo dice posto Paolo Borchia, eurodeputato della Lega rieletto per il secondo mandato, alla domanda su quali fossero le sue priorità per la legislatura appena iniziata.

