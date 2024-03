Ue, Covassi “Difesa comune sempre più strategica”

22 Marzo 2024

​ BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La creazione di una difesa europea permetterebbe di essere “capaci di parlare con una voce sola e quindi avere una politica estera credibile” ma al tempo stesso garantirebbe “la sicurezza del continente in alleanza con la Nato, ma anche in modo indipendente”. Lo dice l’eurodeputata del Partito Democratico Beatrice Covassi.

