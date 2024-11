Ue, Falcone “Da Ppe valutazione positiva per commissaria Albuquerque”

7 Novembre 2024

​ BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “È necessario implementare la finanza sostenibile dare un aiuto agli operatori economici e a tutti quegli imprenditori che vogliono investire nella transizione green. Per questo siamo rimasti particolarmente

soddisfatti dalle risposte puntuali e concrete date dalla commissaria Albuquerque”. Così l’eurodeputato Marco Falcone a margine dell’audizione al Parlamento europeo della commissaria designata per i Servizi finanziari e l’unione del risparmio e degli investimenti Maria Luiz Albuquerque.

