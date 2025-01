Ue, Fidanza “Sintonia tra la presidenza polacca e l’Italia”

22 Gennaio 2025

Your browser does not support the video tag.

​ STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – Dalla presidenza polacca del Consiglio Ue “approccio positivo sul tema dell’immigrazione che dev’essere regolamentata, sintonia profonda con le priorità italiane, e un grande schiaffo alla retorica della sinistra sul Green deal”. Così il capodelegazione di Fratelli d’Italia nel Parlamento Europeo, Carlo Fidanza, dopo il dibattito in plenaria a Strasburgo sulla presentazione del programma della presidenza polacca.

xf4/sat/gsl