Ue, Procaccini “Un errore la missione di Orban in Russia e Cina”

12 Luglio 2024

​ BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Rispetto le buone intenzioni di Orban, ma ritengo che sia un errore andare in Cina e in Russia”. Lo dice l’eurodeputato di Fratelli d’Italia, Nicola Procaccini.

