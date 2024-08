Ue, produzione di gelato in calo nel 2023

7 Agosto 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Nel 2023 l’Unione europea ha prodotto 3,2 miliardi di litri di gelato, con un calo dell’1,4% rispetto all’anno precedente. Lo rileva Eurostat, sottolineando che tra i Paesi Ue, la Germania è stata il principale produttore, con 612 milioni di litri, seguita da Francia e Italia. La Germania, inoltre, ha prodotto in media il gelato con il prezzo più basso, 1,8 euro al litro. Il prezzo medio dell’Italia si è attestato invece a 2,6 euro al litro. Il gelato più costoso arriva dall’Austria, seguita da Ungheria e Grecia.

Sempre nel 2023, l’Europa ha esportato gelato per un valore totale di poco superiore al miliardo di euro: il primato dell’export verso i Paesi extra Ue spetta alla Francia, con il 20% complessivo, davanti a Paesi Bassi, Germania e Italia.

