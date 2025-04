Unipol, a Milano la nuova sede di Cubo tra cultura e innovazione

17 Aprile 2025

​ MILANO (ITALPRESS) – Unipol ha inaugurato, all’interno del suo quartier generale a Milano, la terza sede di Cubo, il museo d’impresa della compagnia assicurativa. Si tratta di uno spazio dedicato alla cultura e alle attività educative, all’interno della Unipol Tower, con un’attenzione particolare alle giovani generazioni.

