Unpli, uno spot per il censimento del Patrimonio Culturale Immateriale

6 Dicembre 2024

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – Uno spot per invitare la popolazione e le comunità locali a partecipare al Primo Censimento Nazionale del Patrimonio Immateriale Culturale. La nuova campagna di comunicazione dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia è stata presentata alla Camera. Promosso in collaborazione con ANCI e l’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, sotto la supervisione del Ministero della Cultura, il Censimento ha lo scopo di mappare, catalogare e tutelare il patrimonio culturale immateriale, in particolare quello delle piccole comunità. La voce dello spot è dell’attrice e produttrice cinematografica Maria Grazia Cucinotta, la regia è di Francesco Apolloni.

f04/xi2/sat/gtr