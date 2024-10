USA 24 – Verso le presidenziali negli Stati Uniti – Episodio 35

9 Ottobre 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – Nel trentacinquesimo episodio del format Italpress “USA 24 – Verso le presidenziali negli Stati Uniti”, Claudio Brachino e Stefano Vaccara fanno il punto sul grande equilibrio che emerge dai sondaggi tra Kamala Harris e Donald Trump e sugli ultimi sviluppi della campagna elettorale. Fa discutere il nuovo libro del giornalista investigativo Bob Woodward, secondo il quale l’ex presidente degli Stati Uniti e ricandidato avrebbe parlato con il presidente russo Vladimir Putin ben sette volte da quando ha lasciato la Casa Bianca.

