USA 24 – Verso le presidenziali negli Stati Uniti – Episodio 6

Marzo 6, 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – Nel sesto episodio di “USA 24 – Verso le presidenziali negli Stati Uniti”, nuovo format dell’Italpress, Claudio Brachino e Stefano Vaccara commentano gli esiti del Super Tuesday e le prossime mosse di Nikki Haley che ha sospeso la sua campagna presidenziale. Se si votasse oggi, secondo i sondaggi, Trump sarebbe favorito su Biden, ma pesa l’incognita dei processi.

mgg/gsl