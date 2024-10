Usa, Lucidi “Premio Eccellenza Italiana celebra merito e talento”

18 Ottobre 2024

Your browser does not support the video tag.

​ WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Il Premio Eccellenza Italiana celebra il merito e il talento. L’Italia è il principale influencer culturale degli Stati Uniti, dobbiamo valorizzare le straordinarie competenze del Made in Italy, non solo nel food e nel fashion”. Lo dice Massimo Lucidi, presidente della Fondazione e-Novation e organizzatore del Premio Eccellenza Italiana 2024, a margine della premiazione che si è svolta a Washington.

xp6/sat/mrv