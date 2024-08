Usa, Pioli “Il passo indietro di Biden ridà entusiasmo ai Democratici”

20 Agosto 2024

​ CHICAGO (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Stefano Vaccara intervista il direttore della Voce di New York, Giampaolo Pioli, dopo la prima giornata della Convention dei Democratici, a Chicago. “I Dem ripartono con il rilancio delle donne leader”, sottolinea Pioli.

