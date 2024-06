Vacanze estive, verso un 2024 da record

29 Giugno 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Per il turismo si prospetta un’estate da record. Sono 29 milioni gli italiani pronti a partire tra giugno e settembre, per uno o più viaggi, con un budget complessivo pro capite a disposizione di 1.190 euro, in crescita del 10% rispetto al 2023. Sono alcuni dei dati che emergono dal Focus sulle vacanze estive dell’Osservatorio Turismo Confcommercio, in collaborazione con Swg, su un campione di 1.045 italiani tra 18 e 80 anni.

fsc/gsl