Vespucci, Meloni a Gedda “Nave simbolo di storia e sapienza”

25 Gennaio 2025

​ ROMA (ITALPRESS) – “Non solo una nave scuola, la signora dei mari, orgoglio delle nostre Forze Armate, è sempre stata molto di più. E’ simbolo di storia, sapienza, tradizione e innovazione ed è una straordinaria ambasciatrice d’Italia, come questo tour mondiale ha dimostrato molto bene ancora una volta”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni salutando l’equipaggio della Nave Vespucci a Gedda. “E’ una scuola di vita, una scuola di Italia. Racconta l’eccellenza delle forze armate – aggiunge – ma anche dei valori e della cultura di cui siamo portatori”.

mgg/gtr

(Fonte video: Palazzo Chigi)