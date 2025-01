Vicenza, sequestrate 22 tonnellate di miele senza tracciabilità

24 Gennaio 2025

​ VICENZA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza nell’ambito di un’analisi di rischio in materia di tutela del Made in Italy nel settore agroalimentare ha sequestrato oltre 22 tonnellate di miele e oltre 3,5 tonnellate di sostanza zuccherina, riportanti false indicazioni di provenienza, indicazioni geografiche o denominazioni di origine non corrispondenti alla realtà.(ITALPRESS)

