Vitara Hybrid, tradizione e innovazione per la seconda generazione

7 Giugno 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – La seconda generazione di Suzuki Vitara Hybrid si presenta con un nuovo frontale dalle linee più pulite. All’interno la plancia è stata ridisegnata per accogliere al meglio il nuovo sistema di infotainment, gestibile tramite il nuovo display ad alta definizione da 9 pollici con navigatore integrato.

Due le motorizzazioni: un millequattro 48 Volt da 129 cavalli e un cambio manuale a 6 marce, e un millecinque 140 Volt da 115 cavalli con cambio automatico. Entrambe le versioni sono disponibili a 2 e 4 ruote motrici, la velocità massima arriva a 195 km/h per la 1.4 e a 180 per la 1.5, mentre le emissioni sono tutte sotto i 130 grammi di Co2 al chilometro.

