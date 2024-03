Webuild e Acquario di Genova insieme per l’ecosistema marino

25 Marzo 2024

​ GENOVA (ITALPRESS) – Tutelare l’ecosistema marino nel cantiere subacqueo della Nuova Diga Foranea e promuovere un approccio eco-responsabile nel settore delle infrastrutture. Questi gli obiettivi della collaborazione tra il Gruppo Webuild e l’Acquario di Genova. L’intesa intende salvaguardare gli organismi marini prelevati dai fondali marini dove si stanno svolgendo i lavori per l’opera.

