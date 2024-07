Webuild, in azione tre nuove talpe meccaniche

23 Luglio 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Partiti in contemporanea i lavori di tre TBM, le grandi talpe meccaniche che scaveranno i nuovi tunnel delle linee ferroviarie ad alta velocità Napoli-Bari e ad alta capacità Catania-Messina. Sono realizzate da Webuild e commissionate da Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo infrastrutture del Gruppo FS. A seguire l’inizio degli scavi, tra gli altri, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, i vertici di RFI Dario Lo Bosco e Gianpiero Strisciuglio, e l’amministratore delegato di Webuild, Pietro Salini, che ha parlato di “una giornata importante per il Sud Italia e per tutto il Paese, perché l’avvio di 3 TBM in contemporanea dimostra che è stata innestata una nuova marcia”.

sat/gtr