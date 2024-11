Welfare, Tridico “L’Inps è la spina dorsale del Paese”

13 Novembre 2024

​ BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “L’Inps è la spina dorsale del Paese. Ha un ruolo fondamentale dal punto di vista delle politiche sociale, lo dimostra nei periodi di emergenza ma anche in quelli ordinari”. Lo dice l’eurodeputato del M5S Pasquale Tridico, a margine della presentazione alla sede di Bruxelles del Parlamento Europeo del rapporto annuale dell’Inps.

