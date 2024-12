Winkelmann “2024 anno record per Lamborghini”

5 Dicembre 2024

​ MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “È un anno speciale per Lamborghini perchè i primi nove mesi sono andati molto bene, siamo di nuovo a un livello record per quanto riguarda le consegne ai clienti finale, il fatturato e il risultato operativo. Ttutto questo l’abbiamo fatto mantenendo un portafoglio ordini che si aggira sui 18 mesi. Abbiamo una gamma prodotto che è la migliore di sempre, tutta plug-in hybrid. E a Miami presentiamo un’auto molto esclusiva: la Urus SE dedicata ai colori di Miami. E’ un po’ un’opera d’arte realizzata con il nostro Centro Stile e il nostro programma Ad Personam”. Così Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Lamborghini in occasione della presentazione della Urus SE 1 Ad Personam ispirata alla vivace e variopinta cultura di Miami.

tvi/gsl/abr (Fonte video: ufficio stampa Lamborghini Automobili)