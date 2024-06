Young Innovators Business Forum, agricoltura fra i protagonisti

5 Giugno 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – Al terzo Young Innovators Business Forum che si è tenuto a Milano, promosso da ANGI e sostenuto da Bayer, si è parlato anche di agricoltura. A catturare l’attenzione le TEA, le Tecniche di Evoluzione Assistita delle quali si sta discutendo a Bruxelles.

